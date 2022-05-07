Джессика Пегула – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу состоится финальный матч в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.



За титул сразятся американка Джессика Пегула и Онс Жабер из Туниса. Начало матча в 21:30 по Киеву.



Ранее теннисистки играли четыре раза, счет равный.