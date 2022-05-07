WTA07 мая 2022, 21:16 | Обновлено 07 мая 2022, 21:26
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Джессика Пегула – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала в Мадриде
07 мая 2022, 21:16 | Обновлено 07 мая 2022, 21:26
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В субботу состоится финальный матч в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
За титул сразятся американка Джессика Пегула и Онс Жабер из Туниса. Начало матча в 21:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли четыре раза, счет равный.
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