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WTA
07 мая 2022, 21:16 | Обновлено 07 мая 2022, 21:26
455
0

Джессика Пегула – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала в Мадриде

07 мая 2022, 21:16 | Обновлено 07 мая 2022, 21:26
455
0
Джессика Пегула – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу состоится финальный матч в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
 
За титул сразятся американка Джессика Пегула и Онс Жабер из Туниса. Начало матча в 21:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли четыре раза, счет равный.

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Источник Sport.ua
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