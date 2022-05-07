Лига чемпионов07 мая 2022, 20:45 |
642
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Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер и сборная Украины готовы проводить матчи в Польше»
Официальные матчи можно играть у наших соседей
07 мая 2022, 20:45 |
642
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Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что Польша сейчас рассматривается основным вариантом для проведения домашних матчей «Шахтера» в Лиге чемпионов.
Там же готова играть и сборная Украины.
«Не исключено, что «Шахтер» действительно сыграет Лигу чемпионов в Польше. Во-первых, там сейчас много украинцев, которые заполнили бы трибуны. Во-вторых, и сборная Украины рассматривает Польшу для проведения матчей Лиги наций».
«И все это логично», - считает Цыганык.
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Комментарии 4
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Я за то , чтоб пока идёт война провести чемпионат 22-23 где ни будь за границей - это поможет сохранить команды. Думаю, федерация должна раскошелится , ведь без чемпионата она ни кому не нужна.
вечно подслушает что-то в туалете спрятавшись в кабинке и бежит с этой новостью в массы
Цыганык уже получил карту поляка?
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