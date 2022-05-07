Игорь ЦЫГАНЫК: «Шахтер и сборная Украины готовы проводить матчи в Польше»

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что Польша сейчас рассматривается основным вариантом для проведения домашних матчей «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Там же готова играть и сборная Украины.

«Не исключено, что «Шахтер» действительно сыграет Лигу чемпионов в Польше. Во-первых, там сейчас много украинцев, которые заполнили бы трибуны. Во-вторых, и сборная Украины рассматривает Польшу для проведения матчей Лиги наций».

«И все это логично», - считает Цыганык.