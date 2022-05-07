Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова певицы и модели Даши Астафьевой о том, что он просил бесплатно накормить его в одном из волонтерских центров.

«Дашка-картошка, если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем историю реальнее.

P.S. Платье – топ. 6 супов... «Вымогал», это топчик», - написал Милевский.