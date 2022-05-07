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07 мая 2022, 19:48 | Обновлено 07 мая 2022, 19:53
2280
1

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»

Экс-форвард «Динамо» посмеялся с рассказа певицы

07 мая 2022, 19:48 | Обновлено 07 мая 2022, 19:53
2280
1
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова певицы и модели Даши Астафьевой о том, что он просил бесплатно накормить его в одном из волонтерских центров.

«Дашка-картошка, если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем историю реальнее.

P.S. Платье – топ. 6 супов... «Вымогал», это топчик», - написал Милевский.

 

 

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Источник Sport.ua
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Владислав Рейский
На чем там хайповать уже, юморист супоед) такой прям медийный шо 
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