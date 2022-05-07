Другие новости07 мая 2022, 19:48 | Обновлено 07 мая 2022, 19:53
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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
Экс-форвард «Динамо» посмеялся с рассказа певицы
07 мая 2022, 19:48 | Обновлено 07 мая 2022, 19:53
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Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова певицы и модели Даши Астафьевой о том, что он просил бесплатно накормить его в одном из волонтерских центров.
«Дашка-картошка, если захочешь еще хайпануть на мне, зови, придумаем историю реальнее.
P.S. Платье – топ. 6 супов... «Вымогал», это топчик», - написал Милевский.
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На чем там хайповать уже, юморист супоед) такой прям медийный шо
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