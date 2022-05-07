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  4. ФИЛИППОВ: «За поддержку россии, в Латвии могут лишить гражданства»
Украина. Премьер лига
07 мая 2022, 16:19 | Обновлено 07 мая 2022, 16:27
737
1

ФИЛИППОВ: «За поддержку россии, в Латвии могут лишить гражданства»

Латвия поддерживает Украину

07 мая 2022, 16:19 | Обновлено 07 мая 2022, 16:27
737
1
ФИЛИППОВ: «За поддержку россии, в Латвии могут лишить гражданства»
ФК Десна Чернигов. Александр Филиппов

Экс-игрок «Десны» Александр Филиппов рассказал, где его семья встретила начало войны, и как власть и люди в Латвии сейчас реагируют на все российское.

«Люди здесь действительно поддерживают Украину. В Латвии даже для своих вносят определенные запреты. Отключают российские телеканалы, блокируют российские сайты. Доходит до того, что если ты поддерживаешь россию, у тебя могут забрать гражданство.

На сегодняшний день, очень сложно думается о футболе, всегда утром у нас тренировки и пока едешь, обсуждаешь все новости. Спрашиваем, как у кого дела в Одессе, Николаеве, Чернигове. За все города спрашиваем и переживаем. Когда это произошло, я не мог поверить. На днях ко мне должна была приехать семья, но, к сожалению, она войну встретила в Чернигове. Это невероятный страх за семью, родных, близких, что они там. Последней каплей стало то, что в дом, буквально от нашего находящийся в 500 метрах, попала ракета.

Слава Богу, что они смогли выбраться и находятся со мной в безопасности.

Когда смотришь все фотографии, то этот ужас невозможно описать словами. Каждый день просыпаешься и ходишь с этими мыслями и засыпаешь с ними. А сложнее людям, потерявшим родных, жилье», - сказал Филиппов.

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Александр Филиппов российско-украинская война
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Источник Футбол 1/2/3
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sand
Всі країни мають наслідувати приклад Латвії
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