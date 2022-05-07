ФИЛИППОВ: «За поддержку россии, в Латвии могут лишить гражданства»

Экс-игрок «Десны» Александр Филиппов рассказал, где его семья встретила начало войны, и как власть и люди в Латвии сейчас реагируют на все российское.

«Люди здесь действительно поддерживают Украину. В Латвии даже для своих вносят определенные запреты. Отключают российские телеканалы, блокируют российские сайты. Доходит до того, что если ты поддерживаешь россию, у тебя могут забрать гражданство.

На сегодняшний день, очень сложно думается о футболе, всегда утром у нас тренировки и пока едешь, обсуждаешь все новости. Спрашиваем, как у кого дела в Одессе, Николаеве, Чернигове. За все города спрашиваем и переживаем. Когда это произошло, я не мог поверить. На днях ко мне должна была приехать семья, но, к сожалению, она войну встретила в Чернигове. Это невероятный страх за семью, родных, близких, что они там. Последней каплей стало то, что в дом, буквально от нашего находящийся в 500 метрах, попала ракета.

Слава Богу, что они смогли выбраться и находятся со мной в безопасности.

Когда смотришь все фотографии, то этот ужас невозможно описать словами. Каждый день просыпаешься и ходишь с этими мыслями и засыпаешь с ними. А сложнее людям, потерявшим родных, жилье», - сказал Филиппов.