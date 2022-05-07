Александр ФИЛИППОВ: «Хочу вернуться в Десну»

Экс-игрок «Десны» Александр Филиппов рассказал, вернется ли в черниговский клуб, а также прокомментировал решение своего бывшего наставника Александра Рябоконя вступить в тероборону Киева.

«Футбол обязательно будет в таком городе как Чернигов. Его восстановят болельщики, найдутся люди. Все знают, как любят футбольный клуб Десна, как там относятся люди к футболу. Они живут этим. Верю, надеюсь и знаю, что скоро все обязательно закончится, и мы придем на новый стадион.

Конечно, хочется вернуться в Десну. Это было бы отлично. Держу в сердце єтот футбольный клуб. Он мне многое дал. Мы пережили очень много отличных моментов и тяжелых. Во всяком случае, это были прекрасные времена, хочется еще раз это пережить и с большими эмоциями и победами.

Я не был удивлен, потому что знаю Александра Дмитриевича как ответственного человека, который не покинет ни свою семью, ни родину. Он поступил и всегда поступал как настоящий мужчина. Уважение ему, здоровья и всего самого хорошего», - сказал Филиппов.