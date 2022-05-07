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Украина. Премьер лига
07 мая 2022, 14:49 | Обновлено 07 мая 2022, 15:07
306
0

Александр ФИЛИППОВ: «Хочу вернуться в Десну»

Форвард «Риги» намерен снова выступать за черниговский клуб

07 мая 2022, 14:49 | Обновлено 07 мая 2022, 15:07
306
0
Александр ФИЛИППОВ: «Хочу вернуться в Десну»
ФК Десна Чернигов. Александр Филиппов

Экс-игрок «Десны» Александр Филиппов рассказал, вернется ли в черниговский клуб, а также прокомментировал решение своего бывшего наставника Александра Рябоконя вступить в тероборону Киева.

«Футбол обязательно будет в таком городе как Чернигов. Его восстановят болельщики, найдутся люди. Все знают, как любят футбольный клуб Десна, как там относятся люди к футболу. Они живут этим. Верю, надеюсь и знаю, что скоро все обязательно закончится, и мы придем на новый стадион.

Конечно, хочется вернуться в Десну. Это было бы отлично. Держу в сердце єтот футбольный клуб. Он мне многое дал. Мы пережили очень много отличных моментов и тяжелых. Во всяком случае, это были прекрасные времена, хочется еще раз это пережить и с большими эмоциями и победами.

Я не был удивлен, потому что знаю Александра Дмитриевича как ответственного человека, который не покинет ни свою семью, ни родину. Он поступил и всегда поступал как настоящий мужчина. Уважение ему, здоровья и всего самого хорошего», - сказал Филиппов.

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Александр Филиппов Рига Десна Чернигов
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Источник Футбол 1/2/3
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