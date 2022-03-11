ФК Десна: «Мы все сможем отстроить и станем только сильнее»

Черниговская «Десна» прокомментировала обстрел российской авиацией домашнего стадиона клуба:

«Уже в третий раз москальские гниды обстреляли наиболее опасный в городе военный инфраструктурный объект – стадион нашего родного клуба. На фото последствия ночной авиабомбардировки.

Но мы все сможем отстроить, мы станем только сильнее, а вам, «соседи», жить с этим всю жизнь. Вместе к Победе! Украинский народ выступает единым фронтом, это наша земля!».