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ФК Десна: «Мы все сможем отстроить и станем только сильнее»

Черниговский клуб прокомментировал обстрел стадиона

  • 11.03.2022 13:04
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ФК Десна: «Мы все сможем отстроить и станем только сильнее»
© ФК Десна

Черниговская «Десна» прокомментировала обстрел российской авиацией домашнего стадиона клуба:

«Уже в третий раз москальские гниды обстреляли наиболее опасный в городе военный инфраструктурный объект – стадион нашего родного клуба. На фото последствия ночной авиабомбардировки.

Но мы все сможем отстроить, мы станем только сильнее, а вам, «соседи», жить с этим всю жизнь. Вместе к Победе! Украинский народ выступает единым фронтом, это наша земля!».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DesnaFC official (@desnafc)

Источник — Instagram

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