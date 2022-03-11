ФОТО. Оккупанты полностью уничтожили стадион Десны в Чернигове

Стадион имени Гагарина в Чернигове полностью уничтожен. В результате очередной бомбежки 11 марта вражеские снаряды уничтожили библиотеку, трибуны и поле стадиона.
На этой арене домашние поединки проводил футбольный клуб «Десна».
Отметим, что стадион имени Гагарина уже подвергся бомбардировке рашистов 5 марта.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.