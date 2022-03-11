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ФОТО. Оккупанты полностью уничтожили стадион Десны в Чернигове

Стадиона имени Гагарина больше нет

  • 11.03.2022 09:51
  • 2149 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Оккупанты полностью уничтожили стадион Десны в Чернигове
© Суспильне Чернигов

Стадион имени Гагарина в Чернигове полностью уничтожен. В результате очередной бомбежки 11 марта вражеские снаряды уничтожили библиотеку, трибуны и поле стадиона.

На этой арене домашние поединки проводил футбольный клуб «Десна».

Отметим, что стадион имени Гагарина уже подвергся бомбардировке рашистов 5 марта.

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Golhrenshtanga, 11.03.2022 10:37
    0
    Стадион был важным военным стратегическим обьектом,также как роддом в Мариуполе и тысяч домов по всей Украине
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