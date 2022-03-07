ФОТО. Стадион Десны поврежден в результате обстрела РФ

Стадион имени Гагарина в Чернигове, на котором проводит домашние поединки футбольный клуб «Десна», потерпел разрушения из-за обстрелов российской армии.
Под обстрел арена попала в субботу, 5 марта. В это время РФ обстреливала артиллерией частные жилищные сектора вблизи арены.
Под разрушение попала восточная трибуна стадиона.
Источник — Час Чернігівський
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