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ФОТО. Стадион Десны поврежден в результате обстрела РФ

Очень опасный военный объект

  • 07.03.2022 15:06
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ФОТО. Стадион Десны поврежден в результате обстрела РФ
© ФК Десна Чернигов

Стадион имени Гагарина в Чернигове, на котором проводит домашние поединки футбольный клуб «Десна», потерпел разрушения из-за обстрелов российской армии.
 
Под обстрел арена попала в субботу, 5 марта. В это время РФ обстреливала артиллерией частные жилищные сектора вблизи арены.
 
Под разрушение попала восточная трибуна стадиона.

Источник — Час Чернігівський

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