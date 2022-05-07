WTA07 мая 2022, 15:57 | Обновлено 07 мая 2022, 16:08
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Рим. Костюк стартовала с победы в квалификации
Украинская теннисистка успешно начала выступление на турнире
07 мая 2022, 15:57 | Обновлено 07 мая 2022, 16:08
821
2
Марта Костюк стартовала с победы в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
В первом отборочном раунде 19-летняя украинка выиграла на отказе у итальянки Федерики Ди Сарры (№207 WTA).
Рим. Первый круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Федерика ди Сарра (Италия) – 7:6, 4:0
Напомним, что в основе турнира сыграет еще одна украинка Ангелина Калинина.
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Комментарии 2
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Знову непереконливо Марта грала: бадмінтон на хавкорт, важка на ногах. Просто суперниця була хоч і грунтовичкою, але низького рівня. Проти Букси з сьогоднішньою грою перемогти вже не вийде, потрібно грати значно активніше і глибше.
сумно,вдалось побачити пару геймов,Марта просто намагалася перебивати через сітку,та і це далеко не завжди вдавалося.Повезло,що суперниця не могла грати в повну силу.....
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