Рим. Костюк стартовала с победы в квалификации

Марта Костюк стартовала с победы в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

В первом отборочном раунде 19-летняя украинка выиграла на отказе у итальянки Федерики Ди Сарры (№207 WTA).

Рим. Первый круг квалификации

Марта Костюк (Украина) – Федерика ди Сарра (Италия) – 7:6, 4:0

Напомним, что в основе турнира сыграет еще одна украинка Ангелина Калинина.

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