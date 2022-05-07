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  4. Рим. Костюк стартовала с победы в квалификации
WTA
07 мая 2022, 15:57 | Обновлено 07 мая 2022, 16:08
821
2

Рим. Костюк стартовала с победы в квалификации

Украинская теннисистка успешно начала выступление на турнире

07 мая 2022, 15:57 | Обновлено 07 мая 2022, 16:08
821
2
Рим. Костюк стартовала с победы в квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Марта Костюк стартовала с победы в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

В первом отборочном раунде 19-летняя украинка выиграла на отказе у итальянки Федерики Ди Сарры (№207 WTA).

Рим. Первый круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Федерика ди Сарра (Италия) – 7:6, 4:0

Напомним, что в основе турнира сыграет еще одна украинка Ангелина Калинина.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник Sport.ua
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Stanislav Matusevych
Знову непереконливо Марта грала: бадмінтон на хавкорт, важка на ногах. Просто суперниця була хоч і грунтовичкою, але низького рівня. Проти Букси з сьогоднішньою грою перемогти вже не вийде, потрібно грати значно активніше і глибше.
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+3
Александр Ад
сумно,вдалось побачити пару геймов,Марта просто  намагалася перебивати через сітку,та і це далеко не завжди вдавалося.Повезло,що суперниця не могла грати в повну силу.....
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+1
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