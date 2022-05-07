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  4. ГВАРДИОЛА: «Сити – единственный в мире клуб, который просто тратит деньги»
Лига чемпионов
07 мая 2022, 15:26 | Обновлено 07 мая 2022, 15:35
944
0

ГВАРДИОЛА: «Сити – единственный в мире клуб, который просто тратит деньги»

Наставник «Манчестер Сити» – об отсутствии побед в Лиге чемпионов

07 мая 2022, 15:26 | Обновлено 07 мая 2022, 15:35
944
0
ГВАРДИОЛА: «Сити – единственный в мире клуб, который просто тратит деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, сделало ли его поражение от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов еще более жаждущим триумфа в этом турнире.

«Нет. Я всегда голоден. Не могу прожить и года, не думая о том, каким будет мое счастье. Я знаю, что люди требуют только титула Лиги чемпионов, Лиги чемпионов, Лиги чемпионов. Мы это знаем. Я не могу уйти. Прямо сейчас я не могу уйти.

Потому что, когда мы выиграем Лигу чемпионов, а я надеюсь, мы это сделаем, это произойдет из-за денег, которые мы тратим. Никогда это не будет из-за проделанной работы, это нормально. Мы тратим столько денег, но не выигрываем Лигу чемпионов. Мы единственный клуб в мире за последние 10, 15 или 20 лет, который просто тратит деньги.

Но то, что мы прожили в Мадриде, поможет нам как клубу, как команде в будущем. Сейчас люди не осознают этого, но я говорю вам, это хорошо для нас. Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов, играть в финале в Париже. Но мы не собираемся меняться», - сказал Гвардиола.

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Источник Goal.com
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