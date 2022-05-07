Испания07 мая 2022, 14:41 | Обновлено 07 мая 2022, 14:45
2044
4
Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
Об этом сообщил Карло Анчелотти
07 мая 2022, 14:41 | Обновлено 07 мая 2022, 14:45
2044
4
Завтра, 8 мая «Реал» в 36-м туре Ла Лиги уже в статусе чемпиона на выезде сыграет в дерби с «Атлетико» Мадрид.
Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основе «Реала» на матч. Об этом сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции:
«Лунин завтра начнет матч в старте. Куртуа получит отдых».
Для Лунина это будет первый в карьере матч за «Реал» в Ла Лиге. В нынешнем сезоне украинский вратарь принял участия в двух матчах, оба – в Кубке Испании.
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