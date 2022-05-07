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  4. Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
Испания
07 мая 2022, 14:41 | Обновлено 07 мая 2022, 14:45
2044
4

Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико

Об этом сообщил Карло Анчелотти

07 мая 2022, 14:41 | Обновлено 07 мая 2022, 14:45
2044
4
Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Завтра, 8 мая «Реал» в 36-м туре Ла Лиги уже в статусе чемпиона на выезде сыграет в дерби с «Атлетико» Мадрид.

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основе «Реала» на матч. Об этом сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции:

«Лунин завтра начнет матч в старте. Куртуа получит отдых».

Для Лунина это будет первый в карьере матч за «Реал» в Ла Лиге. В нынешнем сезоне украинский вратарь принял участия в двух матчах, оба – в Кубке Испании.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Карло Анчелотти Атлетико Мадрид Ла Лига Тибо Куртуа Атлетико - Реал
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veter
Вот это бомба!
Держись, Андрюха!
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+2
viktorious
Логично - чемпионат уже выигран, можно дать и резерву поиграть в "боевых" условиях.
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0
pol-55
*З вогню та в полум*я*
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0
Артем Дима футболист
Можно ставить на атлетико
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0
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