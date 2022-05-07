Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико

Завтра, 8 мая «Реал» в 36-м туре Ла Лиги уже в статусе чемпиона на выезде сыграет в дерби с «Атлетико» Мадрид.

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основе «Реала» на матч. Об этом сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции:

«Лунин завтра начнет матч в старте. Куртуа получит отдых».

Для Лунина это будет первый в карьере матч за «Реал» в Ла Лиге. В нынешнем сезоне украинский вратарь принял участия в двух матчах, оба – в Кубке Испании.