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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Смена владельца влияет на команду»
Англия
07 мая 2022, 14:18 |
170
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Смена владельца влияет на команду»

Наставник «Челси» - об атмосфере в команде

07 мая 2022, 14:18 |
170
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Смена владельца влияет на команду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о том, как влияет на команду смена владельца клуба:

«Это действительно влияет на команду, но я не могу сказать, насколько. Вот Тони Рюдигер покидает нас в тот период, когда на нас наложены санкции и мы не можем за него бороться. Уже доказано, что это решение оказало влияние на атмосферу в раздевалке. Ситуация по поводу будущего каждого игрока неопределенная, никто с ними об этом не говорит.

Однако важно не находить оправдания. Это сейчас наш уровень. Неутешительные результаты связаны с важными матчами на вылет, напряженным графиком. Возможно, кто-то думал, что нам нечего терять – этого достаточно, чтобы проиграть несколько противостояний. Есть много причин. Может, это нормально. Но это нам тяжело принять».

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Источник Football London
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