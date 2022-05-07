Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Ньюкасл
Англия
07 мая 2022, 13:16 |
169
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Ньюкасл

Матч 36-го тура АПЛ

07 мая 2022, 13:16 |
169
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 мая «Манчестер Сити» в 36-м туре АПЛ примет «Ньюкасл». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина +».

«Манчестер Сити» - «Ньюкасл». Прогноз и анонс на матч АПЛ

После 35 туров «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 83 очками в активе. «Ньюкасл» идет десятым с 43 баллами.

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Челси – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити Ньюкасл Английская Премьер-лига где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Пескаре ждать не стоит. Шевченко объяснил, почему ему не до футбола
Футбол | 07 мая 2022, 09:57 0
В Пескаре ждать не стоит. Шевченко объяснил, почему ему не до футбола
В Пескаре ждать не стоит. Шевченко объяснил, почему ему не до футбола

Легендарный экс-футболист занят вопросами помощи пострадавшим от войны

ВИДЕО. Клопп про вылет Сити из Лиги чемпионов и матч Ливерпуль – Тоттенхэм
Футбол | 06 мая 2022, 17:54 1
ВИДЕО. Клопп про вылет Сити из Лиги чемпионов и матч Ливерпуль – Тоттенхэм
ВИДЕО. Клопп про вылет Сити из Лиги чемпионов и матч Ливерпуль – Тоттенхэм

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

Александр ПЕТРАКОВ: «Мы хотим поехать на чемпионат мира в Катар»
Футбол | 06.05.2022, 17:59
Александр ПЕТРАКОВ: «Мы хотим поехать на чемпионат мира в Катар»
Александр ПЕТРАКОВ: «Мы хотим поехать на чемпионат мира в Катар»
Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
Война | 07.05.2022, 10:52
Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию
Футбол | 06.05.2022, 21:54
Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию
Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший защитник Динамо завершил карьеру в 38 лет
Бывший защитник Динамо завершил карьеру в 38 лет
05.05.2022, 10:27
Футбол
Зинченко попал в символическую сборную по итогам полуфиналов ЛЧ
Зинченко попал в символическую сборную по итогам полуфиналов ЛЧ
05.05.2022, 18:56
Футбол
Он идет на дно! Фрегат орков Адмирал Макаров поврежден ракетами Нептун
Он идет на дно! Фрегат орков Адмирал Макаров поврежден ракетами Нептун
06.05.2022, 13:45 13
Война
Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии
Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии
05.05.2022, 21:00 1
Война
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
05.05.2022, 17:33 11
Футбол
Стало известно, во сколько обходится путину и рф война против Украины
Стало известно, во сколько обходится путину и рф война против Украины
05.05.2022, 21:06
Война
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
05.05.2022, 10:31
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Моя цель – нокаутировать Усика в реванше»
Энтони ДЖОШУА: «Моя цель – нокаутировать Усика в реванше»
05.05.2022, 13:26 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем