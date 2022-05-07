Англия07 мая 2022, 13:16 |
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Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Ньюкасл
Матч 36-го тура АПЛ
07 мая 2022, 13:16 |
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В воскресенье, 8 мая «Манчестер Сити» в 36-м туре АПЛ примет «Ньюкасл». Начало матча – в 18:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина +».
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл». Прогноз и анонс на матч АПЛ
После 35 туров «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 83 очками в активе. «Ньюкасл» идет десятым с 43 баллами.
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