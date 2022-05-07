Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тен Хаг хочет, чтобы Роналду остался в Манчестер Юнайтед
Англия
07 мая 2022, 12:13 |
200
0

Тен Хаг хочет, чтобы Роналду остался в Манчестер Юнайтед

Новый тренер не собирается отказываться от звездного португальца

07 мая 2022, 12:13 |
200
0
Тен Хаг хочет, чтобы Роналду остался в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага поставило под вопрос будущее в команде Криштиану Роналду. Ходили слухи, что 37-летний португалец не входит в планы будущего наставника «Красных дьяволов».

Однако теперь британские СМИ сообщают, что тен Хаг не собирается отказываться от Роналду и надеется, что форвард останется в команде на следующий сезон. Его контракт истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что после завершения сезона у Роналду будет разговор с тен Хагом, после которого и определится будущее форварда.

По теме:
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Контроверсионный трансфер. Погба может перейти в Манчестер Сити
Будет разговор с тен Хагом. Роналду еще не решил, где продолжит карьеру
Криштиану Роналду Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Telegraph
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Семь нулей. Названа сумма, необходимая для выживания клуба УПЛ
Футбол | 06 мая 2022, 16:10 0
Семь нулей. Названа сумма, необходимая для выживания клуба УПЛ
Семь нулей. Названа сумма, необходимая для выживания клуба УПЛ

По самым скромным подсчетам, нужно полтора миллиона евро в год

Украинский комментатор: «NAVI? Ожидаю дизбанд этого недоразумения»
Киберспорт | 06 мая 2022, 12:00 3
Украинский комментатор: «NAVI? Ожидаю дизбанд этого недоразумения»
Украинский комментатор: «NAVI? Ожидаю дизбанд этого недоразумения»

Алексей yXo Малецкий жестко высказался об украинской команде с россиянами в составе

Пеп ГВАРДИОЛА: «Поражение от Реала – подарок для нас»
Футбол | 07.05.2022, 09:00
Пеп ГВАРДИОЛА: «Поражение от Реала – подарок для нас»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Поражение от Реала – подарок для нас»
Больше чем у Тайсона. СМИ огласили зарплату Алана Патрика в Интернасьонале
Футбол | 07.05.2022, 09:11
Больше чем у Тайсона. СМИ огласили зарплату Алана Патрика в Интернасьонале
Больше чем у Тайсона. СМИ огласили зарплату Алана Патрика в Интернасьонале
Да или нет? Арестович ответил, подбили ли фрегат орков Адмирал Макаров
Война | 07.05.2022, 00:23
Да или нет? Арестович ответил, подбили ли фрегат орков Адмирал Макаров
Да или нет? Арестович ответил, подбили ли фрегат орков Адмирал Макаров
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Энтони ДЖОШУА: «Моя цель – нокаутировать Усика в реванше»
Энтони ДЖОШУА: «Моя цель – нокаутировать Усика в реванше»
05.05.2022, 13:26 2
Бокс
Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии
Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии
05.05.2022, 21:00 1
Война
Российский генерал наградил сына за «освобождение» Черниговской области
Российский генерал наградил сына за «освобождение» Черниговской области
05.05.2022, 18:43 3
Война
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
05.05.2022, 10:31
Футбол
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
05.05.2022, 20:46 26
Футбол
Россиянин вышел на забег в футболке с тризубом, чем взбесил соловьева
Россиянин вышел на забег в футболке с тризубом, чем взбесил соловьева
05.05.2022, 15:22 9
Другие виды
Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию
Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию
06.05.2022, 21:54 4
Футбол
Зинченко попал в символическую сборную по итогам полуфиналов ЛЧ
Зинченко попал в символическую сборную по итогам полуфиналов ЛЧ
05.05.2022, 18:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем