Тен Хаг хочет, чтобы Роналду остался в Манчестер Юнайтед
Новый тренер не собирается отказываться от звездного португальца
Назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага поставило под вопрос будущее в команде Криштиану Роналду. Ходили слухи, что 37-летний португалец не входит в планы будущего наставника «Красных дьяволов».
Однако теперь британские СМИ сообщают, что тен Хаг не собирается отказываться от Роналду и надеется, что форвард останется в команде на следующий сезон. Его контракт истекает летом 2023 года.
Ранее сообщалось о том, что после завершения сезона у Роналду будет разговор с тен Хагом, после которого и определится будущее форварда.
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