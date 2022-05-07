Тен Хаг хочет, чтобы Роналду остался в Манчестер Юнайтед

Назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага поставило под вопрос будущее в команде Криштиану Роналду. Ходили слухи, что 37-летний португалец не входит в планы будущего наставника «Красных дьяволов».

Однако теперь британские СМИ сообщают, что тен Хаг не собирается отказываться от Роналду и надеется, что форвард останется в команде на следующий сезон. Его контракт истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что после завершения сезона у Роналду будет разговор с тен Хагом, после которого и определится будущее форварда.