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  4. Микель АРТЕТА: «Арсенал предложил новый контракт после трех поражений»
Англия
07 мая 2022, 11:24 |
58
0

Микель АРТЕТА: «Арсенал предложил новый контракт после трех поражений»

Наставник «Арсенала» – о продлении контракта

07 мая 2022, 11:24 |
58
0
Микель АРТЕТА: «Арсенал предложил новый контракт после трех поражений»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта с клубом до 2025 года:

«Клуб был полон решимости сделать это сейчас. Они хотели продемонстрировать стабильность и приверженность нашему проекту.

«Арсенал» предложил мне контракт, когда мы проиграли три матча... Такого в футболе не бывает. Когда я это увидел, я умилился. Это сказало мне о том, что эти ребята серьезно настроены».

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