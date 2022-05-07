Англия07 мая 2022, 11:24 |
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Микель АРТЕТА: «Арсенал предложил новый контракт после трех поражений»
Наставник «Арсенала» – о продлении контракта
07 мая 2022, 11:24 |
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта с клубом до 2025 года:
«Клуб был полон решимости сделать это сейчас. Они хотели продемонстрировать стабильность и приверженность нашему проекту.
«Арсенал» предложил мне контракт, когда мы проиграли три матча... Такого в футболе не бывает. Когда я это увидел, я умилился. Это сказало мне о том, что эти ребята серьезно настроены».
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