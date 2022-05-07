Микель АРТЕТА: «Арсенал предложил новый контракт после трех поражений»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта с клубом до 2025 года:

«Клуб был полон решимости сделать это сейчас. Они хотели продемонстрировать стабильность и приверженность нашему проекту.

«Арсенал» предложил мне контракт, когда мы проиграли три матча... Такого в футболе не бывает. Когда я это увидел, я умилился. Это сказало мне о том, что эти ребята серьезно настроены».