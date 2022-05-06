ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с главным тренером

«Арсенал» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. На данный момент команда занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

«Я очень счастлив и благодарен. Мы все, вместе с руководством, хотим вывести клуб на новый уровень, чтобы мы могли на равных соревноваться с лучшими клубами мира», - заявил Артета.