ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с главным тренером
Микель Артета останется в клубе до 2025 года
«Арсенал» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Микелем Артетой. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. На данный момент команда занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
«Я очень счастлив и благодарен. Мы все, вместе с руководством, хотим вывести клуб на новый уровень, чтобы мы могли на равных соревноваться с лучшими клубами мира», - заявил Артета.
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