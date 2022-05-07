Пеп ГВАРДИОЛА: «Поражение от Реала – подарок для нас»
Наставник «Манчестер Сити» - о вылете из Лиги чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на холодную голову еще раз проанализировал вылет команды из Лиги чемпионов от «Реала»:
«Если бы мы выиграли Лигу чемпионов, то все говорили бы, что дело в деньгах, а не в нашей усердной работе.
Игроки пока этого не понимают, но это поражение – подарок для нас. Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов и играть в финале, но для этого нужно стать лучше, чем мы были в Мадриде.
Нет слов, чтобы описать наши чувства сейчас. Нужно просто время и хороший сон, а затем надо сконцентрироваться на следующей цели.
В субботу мы проведем время вместе и поговорим о том, что мы за команда, что мы сделали, чтобы попасть в полуфинал Лиги чемпионов. Из-за таких моментов я горжусь, что работаю здесь».
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