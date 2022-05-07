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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Поражение от Реала – подарок для нас»
Лига чемпионов
07 мая 2022, 09:00 |
1287
1

Пеп ГВАРДИОЛА: «Поражение от Реала – подарок для нас»

Наставник «Манчестер Сити» - о вылете из Лиги чемпионов

07 мая 2022, 09:00 |
1287
1
Пеп ГВАРДИОЛА: «Поражение от Реала – подарок для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на холодную голову еще раз проанализировал вылет команды из Лиги чемпионов от «Реала»:

«Если бы мы выиграли Лигу чемпионов, то все говорили бы, что дело в деньгах, а не в нашей усердной работе.

Игроки пока этого не понимают, но это поражение – подарок для нас. Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов и играть в финале, но для этого нужно стать лучше, чем мы были в Мадриде.

Нет слов, чтобы описать наши чувства сейчас. Нужно просто время и хороший сон, а затем надо сконцентрироваться на следующей цели.

В субботу мы проведем время вместе и поговорим о том, что мы за команда, что мы сделали, чтобы попасть в полуфинал Лиги чемпионов. Из-за таких моментов я горжусь, что работаю здесь».

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
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Источник Sky Sports
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0665826283
Мені подобаїтся Пеп Гвардіола ! Його футбольна філософія.  А те що вони не "пройшли "Реал, то я гадаю проста причина, нема нападника. Бажаю Ман Сіті і особисто  Гвардіолі успіхів і вдачи на футбольному полі !  Слава Україні ! Слава Британії і ії футболу який я люблю.!
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