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  4. Источник: Трансфер согласован! Холанд переходит в Манчестер Сити
Германия
07 мая 2022, 08:23 |
245
0

Источник: Трансфер согласован! Холанд переходит в Манчестер Сити

Форвард «Боруссии» Дортмунд определился со своим новым клубом

07 мая 2022, 08:23 |
245
0
Источник: Трансфер согласован! Холанд переходит в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд летом перейдет в «Манчестер Сити». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

По его информации, трансфер согласован и подтвержден. «Манчестер Сити» активировал клаусулу в контракте Холанда в размере 75 миллионов евро.

Условия личного контракта Холанда – космические. 21-летний норвежец будет получать 30 миллионов евро в год, контракт рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 28 голов в 28 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.

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Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд Манчестер Сити Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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