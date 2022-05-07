Источник: Трансфер согласован! Холанд переходит в Манчестер Сити
Форвард «Боруссии» Дортмунд определился со своим новым клубом
Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд летом перейдет в «Манчестер Сити». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.
По его информации, трансфер согласован и подтвержден. «Манчестер Сити» активировал клаусулу в контракте Холанда в размере 75 миллионов евро.
Условия личного контракта Холанда – космические. 21-летний норвежец будет получать 30 миллионов евро в год, контракт рассчитан до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне на счету Холанда 28 голов в 28 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На китайском телевидении сделали прогноз, кому достанутся территории последней империи
На южных рубежах защиты ВСУ уничтожили 21 захватчика