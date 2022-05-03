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  4. Источник: Холанд, скорее всего, перейдет в Ман Сити
Англия
03 мая 2022, 05:48 |
125
0

Источник: Холанд, скорее всего, перейдет в Ман Сити

Вопрос ухода форварда из «Боруссии» решен

03 мая 2022, 05:48 |
125
0
Источник: Холанд, скорее всего, перейдет в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, скорее всего, перейдет в «Манчестер Сити».

Как сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, переход форварда в английский клуб практически неизбежен. При этом главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не хочет расстаться с бразильским нападающим Габриэлом Жезусом, которым интересуется «Арсенал».
 
В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за «Боруссию» 28 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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