Источник: Холанд, скорее всего, перейдет в Ман Сити

Звездный нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, скорее всего, перейдет в «Манчестер Сити».

Как сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, переход форварда в английский клуб практически неизбежен. При этом главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не хочет расстаться с бразильским нападающим Габриэлом Жезусом, которым интересуется «Арсенал».



В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за «Боруссию» 28 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.