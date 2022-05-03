Источник: Холанд, скорее всего, перейдет в Ман Сити
Вопрос ухода форварда из «Боруссии» решен
Звездный нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, скорее всего, перейдет в «Манчестер Сити».
Как сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, переход форварда в английский клуб практически неизбежен. При этом главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не хочет расстаться с бразильским нападающим Габриэлом Жезусом, которым интересуется «Арсенал».
В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за «Боруссию» 28 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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