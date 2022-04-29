Гендиректор Боруссии: «Мы готовы к тому, что потеряем Холанда»

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке признался, что этим летом Эрлинг Холанд может покинуть клуб:

«Мы вписали клаусулу в контракт Холанда и правильно сделали. В противном случае он уже был бы игроком «Манчестер Юнайтед».

Да, ему придется принять решение уже этим летом. Мы готовы к тому, что потеряем Эрлинга. Теперь дело за нашими скаутами, нам нужен новый Холанд».