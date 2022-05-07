Бохум – Арминия – 2:1. Гости близки к вылету. Видео голов и обзор матча
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В матче 33-го тура чемпионата Германии «Бохум» победил «Арминию» со счетом 2:1.
На 21-й минуте счет открыл Себастьян Польтер. На 35-й минуте сравнял Йоаким Нильссон. А на 89-й минуте в свои ворота забил Джордж Белло.
«Бохум» набрал 42 очка и замыкает топ-10, а у «Арминии» 27 очков, 17-я позиции, и команда очень близка к вылету из Бундеслиги.
Бундеслига. 33-й тур
Бохум – Арминия – 2:1
Голы: Польтер, 21, Белло, 89 (автогол) – Нильссон, 35.
Бохум: Риманн, Гамбоа, Данилу Соарес, Машович, Лайч, Лосийя, Реджбецай (Теше, 73), Пантович (Левен, 84), Асано (Блум, 84), Хольтманн (Цоллер, 73), Польтер (Локадиа, 68).
Арминия: Ортега, Рамуш, Нильссон, Лаурсен (Белло, 77), Де Медина, Кастро (Василиадис, 67), Шепф (Хак, 86), Окугава (Бурак Инсе, 77), Притль, Виммер, Крюгер (Зерра, 46).
Судья: Шредер (Германия)
События матча
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