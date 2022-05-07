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  4. Бохум – Арминия – 2:1. Гости близки к вылету. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Германии
Бохум
06.05.2022, FT 2 : 1
Арминия
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Германия
07 мая 2022, 05:57 | Обновлено 07 мая 2022, 06:10
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Бохум – Арминия – 2:1. Гости близки к вылету. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 33-го тура чемпионата Германии

07 мая 2022, 05:57 | Обновлено 07 мая 2022, 06:10
39
0
Бохум – Арминия – 2:1. Гости близки к вылету. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура чемпионата Германии «Бохум» победил «Арминию» со счетом 2:1.

На 21-й минуте счет открыл Себастьян Польтер. На 35-й минуте сравнял Йоаким Нильссон. А на 89-й минуте в свои ворота забил Джордж Белло.

«Бохум» набрал 42 очка и замыкает топ-10, а у «Арминии» 27 очков, 17-я позиции, и команда очень близка к вылету из Бундеслиги.

Бундеслига. 33-й тур

Бохум – Арминия – 2:1

Голы: Польтер, 21, Белло, 89 (автогол) – Нильссон, 35.

Бохум: Риманн, Гамбоа, Данилу Соарес, Машович, Лайч, Лосийя, Реджбецай (Теше, 73), Пантович (Левен, 84), Асано (Блум, 84), Хольтманн (Цоллер, 73), Польтер (Локадиа, 68).

Арминия: Ортега, Рамуш, Нильссон, Лаурсен (Белло, 77), Де Медина, Кастро (Василиадис, 67), Шепф (Хак, 86), Окугава (Бурак Инсе, 77), Притль, Виммер, Крюгер (Зерра, 46).

Судья: Шредер (Германия)

События матча

89’
ГОЛ ! Автогол забил Джордж Белло (Арминия).
35’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Арминия.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Полтер (Бохум).
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Бохум Арминия чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор Себастьян Польтер Джордж Белло Йоаким Нильссон
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Источник Sport.ua
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