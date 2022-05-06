Арминия проиграла Бохуму и близка к вылету из Бундеслиги

Состоялся стартовый матч 33-го тура Бундеслиги, в котором «Бохум» обыграл «Арминию».



Теперь клуб из Билефельда в лучшем случае может попасть в стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе Германии.

В прошлом году «Арминия» вернулась в Бундеслигу спустя 10 лет.



Чемпионат Германии. 33-й тур

«Бохум» – «Арминия» – 2:1

Голы: 1:0 – 21 Польтер, 1:1 – 35 Нильссон, 2:1 – 89, автогол Белло.



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