Германия06 мая 2022, 23:26 | Обновлено 06 мая 2022, 23:29
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Арминия проиграла Бохуму и близка к вылету из Бундеслиги
Клуб из Билефельда в лучшем случае попадет в плей-офф за право остаться в элите
06 мая 2022, 23:26 | Обновлено 06 мая 2022, 23:29
48
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Состоялся стартовый матч 33-го тура Бундеслиги, в котором «Бохум» обыграл «Арминию».
Теперь клуб из Билефельда в лучшем случае может попасть в стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе Германии.
В прошлом году «Арминия» вернулась в Бундеслигу спустя 10 лет.
Чемпионат Германии. 33-й тур
«Бохум» – «Арминия» – 2:1
Голы: 1:0 – 21 Польтер, 1:1 – 35 Нильссон, 2:1 – 89, автогол Белло.
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