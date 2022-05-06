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Чемпионат Германии
Бохум
06.05.2022, FT 2 : 1
Арминия
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Германия
06 мая 2022, 23:26 | Обновлено 06 мая 2022, 23:29
48
0

Арминия проиграла Бохуму и близка к вылету из Бундеслиги

Клуб из Билефельда в лучшем случае попадет в плей-офф за право остаться в элите

06 мая 2022, 23:26 | Обновлено 06 мая 2022, 23:29
48
0
Арминия проиграла Бохуму и близка к вылету из Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся стартовый матч 33-го тура Бундеслиги, в котором «Бохум» обыграл «Арминию».
 
Теперь клуб из Билефельда в лучшем случае может попасть в стыковые матчи за право остаться в элитном дивизионе Германии. 

В прошлом году «Арминия» вернулась в Бундеслигу спустя 10 лет.
 
Чемпионат Германии. 33-й тур

«Бохум» – «Арминия» – 2:1
Голы: 1:0 – 21 Польтер, 1:1 – 35 Нильссон, 2:1 – 89, автогол Белло.
 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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