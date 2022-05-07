В матче 35-го тура чемпионата Испании «Леванте» вырвал победу у «Реала Сосьедад» со счетом 2:1.

У «Леванте» забили Хорхе Мирамон и Гонсало Мелеро (с пенальти в конце игры). У «Реала Сосьедад» отличился ветеран Давид Сильва.

«Реал Сосьедад» потерял важные очки в борьбе за еврокубки, оставшись на 6-й позиции (56 очков).

Лига 1. 35-й тур

Леванте – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Мирамон, 53, Мелеро, 90 (пен) – Сильва, 66.

Леванте: Карденас, Сон, Пьер, Дуарте (Постиго, 76), Везу, Мирамон, Радойя (Рохер, 76), Пепелу, Кампанья (Барди, 62), Моралес (Мальса, 90+3), Гомес (Мелеро, 62).

Реал Сосьедад: Ремиро, Рико, Горосабель, Ле Норман, Субименди, Субельдия, Мерино (Ильярраменди, 90+1), Рафинья (Порту, 84), Сильва, Исак (Янузай, 84), Серлот.

Предупреждения: Пьер, 52, Постиго, 89 – Исак, 38, Рико, 87, Ле Норман, 89.

Судья: Рохас (Испания)