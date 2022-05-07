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  4. Леванте – Реал Сосьедад 2:1. Мяч Давида Сильвы не помог. Видео голов, обзор
Чемпионат Испании
Леванте
06.05.2022, FT 2 : 1
Реал Сосьедад
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Испания
07 мая 2022, 05:05 | Обновлено 07 мая 2022, 05:27
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Леванте – Реал Сосьедад 2:1. Мяч Давида Сильвы не помог. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Испании 

07 мая 2022, 05:05 | Обновлено 07 мая 2022, 05:27
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Леванте – Реал Сосьедад 2:1. Мяч Давида Сильвы не помог. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Леванте» вырвал победу у «Реала Сосьедад» со счетом 2:1.

У «Леванте» забили Хорхе Мирамон и Гонсало Мелеро (с пенальти в конце игры). У «Реала Сосьедад» отличился ветеран Давид Сильва.

«Реал Сосьедад» потерял важные очки в борьбе за еврокубки, оставшись на 6-й позиции (56 очков).

Лига 1. 35-й тур

Леванте – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Мирамон, 53, Мелеро, 90 (пен) – Сильва, 66.

Леванте: Карденас, Сон, Пьер, Дуарте (Постиго, 76), Везу, Мирамон, Радойя (Рохер, 76), Пепелу, Кампанья (Барди, 62), Моралес (Мальса, 90+3), Гомес (Мелеро, 62).

Реал Сосьедад: Ремиро, Рико, Горосабель, Ле Норман, Субименди, Субельдия, Мерино (Ильярраменди, 90+1), Рафинья (Порту, 84), Сильва, Исак (Янузай, 84), Серлот.

Предупреждения: Пьер, 52, Постиго, 89 – Исак, 38, Рико, 87, Ле Норман, 89.

Судья: Рохас (Испания)

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Источник Sport.ua
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