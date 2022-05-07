Леванте обыграл Реал Сосьедад и сохраняет шансы остаться в элите

В стартовом матче 35-го тура чемпионата Испании «Леванте» в домашних стенах переиграл «Реал Сосьедад».



Победный гол был забит с пенальти на последней минуте основного времени.



Шансы «Леванте» остаться в Примере после сегодняшней победы существенно возросли, но команда все еще находится в зоне вылета.



Чемпионат Испании. 35-й тур



«Леванте» – «Реал Сосьедад» – 2:1

Голы: 1:0 – 53 Мирамон, 1:1 – 66 Сильва, 2:1 – 90, пенальти Мелеро.

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