06.05.2022, FT 2 : 1
Испания07 мая 2022, 00:10 | Обновлено 07 мая 2022, 00:21
2
0
Леванте обыграл Реал Сосьедад и сохраняет шансы остаться в элите
Очень важные три очка для команды из Валенсии
07 мая 2022, 00:10 | Обновлено 07 мая 2022, 00:21
2
0
В стартовом матче 35-го тура чемпионата Испании «Леванте» в домашних стенах переиграл «Реал Сосьедад».
Победный гол был забит с пенальти на последней минуте основного времени.
Шансы «Леванте» остаться в Примере после сегодняшней победы существенно возросли, но команда все еще находится в зоне вылета.
Чемпионат Испании. 35-й тур
«Леванте» – «Реал Сосьедад» – 2:1
Голы: 1:0 – 53 Мирамон, 1:1 – 66 Сильва, 2:1 – 90, пенальти Мелеро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 мая 2022, 03:03 2
Португальский специалист выходил в финал еврокубков с четырьмя разными клубам
Футбол | 06 мая 2022, 18:05 2
Хавбек рассказал о ситуации в сборной
Футбол | 06.05.2022, 18:45
Футбол | 05.05.2022, 22:38
Война | 06.05.2022, 15:05
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.05.2022, 17:33 11
06.05.2022, 13:45 12
05.05.2022, 23:56 11
05.05.2022, 18:43 3
05.05.2022, 21:00 1
05.05.2022, 14:25
05.05.2022, 04:29 9
05.05.2022, 19:20 1