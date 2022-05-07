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Чемпионат Испании
Леванте
06.05.2022, FT 2 : 1
Реал Сосьедад
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Испания
07 мая 2022, 00:10 | Обновлено 07 мая 2022, 00:21
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Леванте обыграл Реал Сосьедад и сохраняет шансы остаться в элите

Очень важные три очка для команды из Валенсии

07 мая 2022, 00:10 | Обновлено 07 мая 2022, 00:21
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Леванте обыграл Реал Сосьедад и сохраняет шансы остаться в элите
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 35-го тура чемпионата Испании «Леванте» в домашних стенах переиграл «Реал Сосьедад».
 
Победный гол был забит с пенальти на последней минуте основного времени.
 
Шансы «Леванте» остаться в Примере после сегодняшней победы существенно возросли, но команда все еще находится в зоне вылета.
 
Чемпионат Испании. 35-й тур
 
«Леванте» – «Реал Сосьедад» – 2:1
Голы: 1:0 – 53 Мирамон, 1:1 – 66 Сильва, 2:1 – 90, пенальти Мелеро.

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Леванте Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу
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Источник Sport.ua
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