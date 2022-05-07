В матче 36-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде обыграл «Лилль» (2:1).

У победителей дублем отметился Орельен Тчуамени, а за «Лилль» отличился Энджел Гомес.

«Монако» поднялся на 2-е место, продлив победную серию до 8 матчей! «Лилль» находится на 10-й позиции.

Серия Монако из 8 победных матчей

Лига 1. 36-й тур

Лилль – Монако – 1:2

Голы: Гомес, 69 – Тчуамени, 42, 75.

Лилль: Лео Жардим, Зеки Челик, Тиагу Джало (Брадарич, 87), Ботман, Гудмундссон (Гомес, 56), Жозе Фонти, Андре, Онана, Бамба (Лихаджи, 90+2), Давид (Жегрова, 56), Веа.

Монако: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Бадиашиле, Кайю Энрике, Агилар, Тчуамени, Головин (Якобс, 56), Фофана, Бен-Йеддер (Боаду, 66), Фолланд (Жан Лукас, 81)

Предупреждения: Зеки Челик, 39, Жозе Фонти, 51, Андре, 87, Бамба, 90 – Бен-Йеддер, 65.

Судья: Летексье (Франция)