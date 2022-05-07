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  4. Лилль – Монако – 1:2. Восьмая победа подряд! Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
Лилль
06.05.2022, FT 1 : 2
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
07 мая 2022, 03:59 | Обновлено 07 мая 2022, 04:21
64
0

Лилль – Монако – 1:2. Восьмая победа подряд! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Франции

07 мая 2022, 03:59 | Обновлено 07 мая 2022, 04:21
64
0
Лилль – Монако – 1:2. Восьмая победа подряд! Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура чемпионата Франции «Монако» на выезде обыграл «Лилль» (2:1).

У победителей дублем отметился Орельен Тчуамени, а за «Лилль» отличился Энджел Гомес.

«Монако» поднялся на 2-е место, продлив победную серию до 8 матчей! «Лилль» находится на 10-й позиции.

Серия Монако из 8 победных матчей

Лига 1. 36-й тур

Лилль – Монако – 1:2

Голы: Гомес, 69 – Тчуамени, 42, 75.

Лилль: Лео Жардим, Зеки Челик, Тиагу Джало (Брадарич, 87), Ботман, Гудмундссон (Гомес, 56), Жозе Фонти, Андре, Онана, Бамба (Лихаджи, 90+2), Давид (Жегрова, 56), Веа.

Монако: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Бадиашиле, Кайю Энрике, Агилар, Тчуамени, Головин (Якобс, 56), Фофана, Бен-Йеддер (Боаду, 66), Фолланд (Жан Лукас, 81)

Предупреждения: Зеки Челик, 39, Жозе Фонти, 51, Андре, 87, Бамба, 90 – Бен-Йеддер, 65.

Судья: Летексье (Франция)

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Монако).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Гомес (Лилль).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Монако).
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Источник Sport.ua
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