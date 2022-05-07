Интер – Эмполи – 4:2. Пропустили два и начали играть. Видео голов и обзор

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Интер» победил «Эмполи» со счетом 4:2.

У «Интера» отличились Симоне Романьоли, Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес, оформивший дубль. У «Эмполи» голы забили Андреа Пинамонти и Кристьян Асллани.

«Интер» набрал 78 очков и вышел в лидеры Серии А, опережая «Милан» на одно очко.

Серия А. 36-й тур

Интер – Эмполи – 4:2

Голы: Пинамонти, 5 (0:1). Асллани, 28 (0:2). Романьоли, 40, автогол (1:2). Мартинес, 45 (2:2). Мартинес, 64 (3:2). Санчес, 90+4 (4:2).

Интер: Ханданович, Дюмфрис (Дармиан, 77), де Врей, Димарко (Д'Амброзио, 71), Шкриньяр, Хакан Чалханоглу (Видаль, 70), Барелла, Брозович, Мартинес (Джеко, 70), Перишич, Корреа (Санчес, 82).

Эмполи: Викарио, Романьоли, Фьямоцци (Бенасси, 78), Луперто, Паризи, Штулац (Исмайли, 69), Байрами (Хендерсон, 61), Асллани, Бандинелли, Журковски (Ди Франческо, 61, Кутроне, 68), Пинамонти.

Предупреждения: Мартинес, 65.

Судья: Манганьелло (Италия)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Пинамонти, 5 мин.

ГОЛ! 0:2. Аслани, 28 мин.

ГОЛ! 1:2. Романьоли, 40 мин (автогол)

ГОЛ! 2:2. Мартинес, 45 мин.

ГОЛ! 3:2. Мартинес, 64 мин.

ГОЛ! 4:2. Санчес, 90+4 мин.