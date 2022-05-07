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  4. Сергей РЕБРОВ: «Сейчас никто не кричит, что из россии. Они прячутся»
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07 мая 2022, 00:56 |
464
0

Сергей РЕБРОВ: «Сейчас никто не кричит, что из россии. Они прячутся»

Украинский тренер «Аль-Айна» о том, были ли у него конфликты с россиянами

07 мая 2022, 00:56 |
464
0
Сергей РЕБРОВ: «Сейчас никто не кричит, что из россии. Они прячутся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, как граждане рф сейчас ведут себя за границей и были ли у него с ними конфликты.
 
«Каких-то конфликтов или инцидентов уже нет. Хотя однажды в лифте я встретил одного мужчину, вышедшего с футболкой «россия». Я его спросил, что он хочет этим показать. Он ответил: «Да это просто футболка». Я сказал, к чему это, если умирают люди, он вышел из лифта и куда-то побежал.
 
Конфликтов нет, но лично у меня общаться с россиянами нет желания... но очень сложно игнорировать, как в этом случае с футболкой. Сейчас никто не кричит, что они из россии, они прячутся, основная масса из тех, что в Эмиратах, понимают, что происходит», – рассказал Ребров.

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Сергей Ребров Аль-Айн российско-украинская война
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Источник ТСН
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