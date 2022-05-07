Сергей РЕБРОВ: «Сейчас никто не кричит, что из россии. Они прячутся»

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал, как граждане рф сейчас ведут себя за границей и были ли у него с ними конфликты.



«Каких-то конфликтов или инцидентов уже нет. Хотя однажды в лифте я встретил одного мужчину, вышедшего с футболкой «россия». Я его спросил, что он хочет этим показать. Он ответил: «Да это просто футболка». Я сказал, к чему это, если умирают люди, он вышел из лифта и куда-то побежал.



Конфликтов нет, но лично у меня общаться с россиянами нет желания... но очень сложно игнорировать, как в этом случае с футболкой. Сейчас никто не кричит, что они из россии, они прячутся, основная масса из тех, что в Эмиратах, понимают, что происходит», – рассказал Ребров.