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  4. Надаль впервые в карьере проиграл тинейджеру на грунте
ATP
06 мая 2022, 23:10 |
135
0

Надаль впервые в карьере проиграл тинейджеру на грунте

Исторический момент

06 мая 2022, 23:10 |
135
0
Надаль впервые в карьере проиграл тинейджеру на грунте
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль не смог выйти в полуфинал грунтового Мастерса в Мадриде.
 
В матче 1/4 финала Рафа уступил 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу (2:6, 6:1, 3:6).
 
Отметим, что до этого матча Надаль ни разу не проигрывал тинейджерам на грунтовых покрытиях. Также Алькарас прервал 25-матчевую выигрышную серию Рафаэля в матчах против соотечественников.

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Источник ATP Tour
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