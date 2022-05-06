Надаль впервые в карьере проиграл тинейджеру на грунте

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль не смог выйти в полуфинал грунтового Мастерса в Мадриде.



В матче 1/4 финала Рафа уступил 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу (2:6, 6:1, 3:6).



Отметим, что до этого матча Надаль ни разу не проигрывал тинейджерам на грунтовых покрытиях. Также Алькарас прервал 25-матчевую выигрышную серию Рафаэля в матчах против соотечественников.