Мадрид. Алькарас остановил Надаля и сыграет с Джоковичем

Состоялись первые матчи 1/4 финала в рамках грунтового Мастерса в Мадриде.



19-летний испанец Карлос Алькарас впервые обыграл своего соотечественника Рафаэля Надаля и в полуфинале сразится с сербом Новаком Джоковичем, который одолел поляка Хуберта Хуркача.



Алькарас стал самым молодым в истории полуфиналистом турнира в Мадриде.



Мадрид. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:3, 6:4

Карлос Алькарас (Испания) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:2, 1:6, 6:3