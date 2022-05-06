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ATP
06 мая 2022, 20:10 | Обновлено 06 мая 2022, 20:11
145
0

Мадрид. Алькарас остановил Надаля и сыграет с Джоковичем

19-летний Карлос продолжает удивлять

06 мая 2022, 20:10 | Обновлено 06 мая 2022, 20:11
145
0
Мадрид. Алькарас остановил Надаля и сыграет с Джоковичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас

Состоялись первые матчи 1/4 финала в рамках грунтового Мастерса в Мадриде.
 
19-летний испанец Карлос Алькарас впервые обыграл своего соотечественника Рафаэля Надаля и в полуфинале сразится с сербом Новаком Джоковичем, который одолел поляка Хуберта Хуркача. 
 
Алькарас стал самым молодым в истории полуфиналистом турнира в Мадриде.
 
Мадрид. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:3, 6:4
Карлос Алькарас (Испания) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:2, 1:6, 6:3

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Новак Джокович Хуберт Хуркач Карлос Алькарас Рафаэль Надаль ATP Мадрид
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Источник Sport.ua
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