ATP06 мая 2022, 20:10 | Обновлено 06 мая 2022, 20:11
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Мадрид. Алькарас остановил Надаля и сыграет с Джоковичем
19-летний Карлос продолжает удивлять
06 мая 2022, 20:10 | Обновлено 06 мая 2022, 20:11
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Состоялись первые матчи 1/4 финала в рамках грунтового Мастерса в Мадриде.
19-летний испанец Карлос Алькарас впервые обыграл своего соотечественника Рафаэля Надаля и в полуфинале сразится с сербом Новаком Джоковичем, который одолел поляка Хуберта Хуркача.
Алькарас стал самым молодым в истории полуфиналистом турнира в Мадриде.
Мадрид. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:3, 6:4
Карлос Алькарас (Испания) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:2, 1:6, 6:3
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