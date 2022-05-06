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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Де Дзерби может остаться в Шахтере, Луческу не уходит»
Украина. Премьер лига
06 мая 2022, 21:05 |
548
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «Де Дзерби может остаться в Шахтере, Луческу не уходит»

Мирча Луческу не планирует покидать «Динамо»

06 мая 2022, 21:05 |
548
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «Де Дзерби может остаться в Шахтере, Луческу не уходит»
shakhtar.com

Журналист Игорь Цыганык считает, что Роберто Де Дзерби еще может остаться в «Шахтере», а вот Мирча Луческу никуда уходить из «Динамо» не планирует.

«Де Дзерби может остаться в «Шахтере», если чемпионат стартует летом или хотя бы осенью. Просто ради шести матчей Лиги чемпионов он не останется. Он молодой тренер, ему нужно развиваться».

«Что касается Мирчи Луческу, то он готов оставаться в «Динамо» на долгий срок. На столько, на сколько хватит его сил».

«Человек уже хочет поставить яркую точку в своей карьере. Он мне сказал, что будет делать все, чтобы в Украине был футбол», - сказал Цыганык.

Ранее Де Дзерби, по сути, попрощался с «Шахтером», но официально клуб об уходе наставника еще не объявил.

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Динамо Киев Мирча Луческу Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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