Украина. Премьер лига06 мая 2022, 19:56 |
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Не Мудрик, но Ярмолюк. Брентфорд сохраняет интерес к хавбеку Днепра-1
Переедет ли молодой игрок в АПЛ?
06 мая 2022, 19:56 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, клуб АПЛ «Брентфорд» продолжает интересоваться молодым хавбеком «Днепра-1» Егором Ярмолюком.
Пока нет информации о возможной сумме трансфера и готовности украинского клуба продать одного из своих талантов.
Ранее «Брентфорд» интересовался Михаилом Мудриком, но стало известно, что футболист Шахтера склоняется к переходу в «Байер», а не 14-ю команду АПЛ.
Читайте такжеИсточник: Мудрик склоняется к переходу в Байер
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