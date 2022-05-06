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  4. Не Мудрик, но Ярмолюк. Брентфорд сохраняет интерес к хавбеку Днепра-1
Украина. Премьер лига
06 мая 2022, 19:56 |
211
0

Не Мудрик, но Ярмолюк. Брентфорд сохраняет интерес к хавбеку Днепра-1

Переедет ли молодой игрок в АПЛ?

06 мая 2022, 19:56 |
211
0
Не Мудрик, но Ярмолюк. Брентфорд сохраняет интерес к хавбеку Днепра-1
scdnipro1.com.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, клуб АПЛ «Брентфорд» продолжает интересоваться молодым хавбеком «Днепра-1» Егором Ярмолюком.

Пока нет информации о возможной сумме трансфера и готовности украинского клуба продать одного из своих талантов.

Ранее «Брентфорд» интересовался Михаилом Мудриком, но стало известно, что футболист Шахтера склоняется к переходу в «Байер», а не 14-ю команду АПЛ.

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Источник: Мудрик склоняется к переходу в Байер
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Источник Циганик LIVE
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