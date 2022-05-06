Не Мудрик, но Ярмолюк. Брентфорд сохраняет интерес к хавбеку Днепра-1

По информации журналиста Игоря Цыганыка, клуб АПЛ «Брентфорд» продолжает интересоваться молодым хавбеком «Днепра-1» Егором Ярмолюком.

Пока нет информации о возможной сумме трансфера и готовности украинского клуба продать одного из своих талантов.

Ранее «Брентфорд» интересовался Михаилом Мудриком, но стало известно, что футболист Шахтера склоняется к переходу в «Байер», а не 14-ю команду АПЛ.