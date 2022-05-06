Украина. Премьер лига06 мая 2022, 18:16 |
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Источник: Мудрик склоняется к переходу в Байер
Игрок готов перебраться в Германию, решение за «Шахтером»
06 мая 2022, 18:16 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик действительно имеет конкретное предложение от «Байера».
Сам игрок выразил готовность перебраться в немецкую команду, но теперь все зависит от того, согласен ли «Шахтер» с финансовым предложением «Байера».
Остается и вариант с «Брентфордом», но Мудрик сейчас склоняется к варианту с немецкой командой, которая близка к прямому выходу в группу Лиги чемпионов.
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