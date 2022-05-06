Источник: Мудрик склоняется к переходу в Байер

По информации журналиста Игоря Цыганыка, полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик действительно имеет конкретное предложение от «Байера».

Сам игрок выразил готовность перебраться в немецкую команду, но теперь все зависит от того, согласен ли «Шахтер» с финансовым предложением «Байера».

Остается и вариант с «Брентфордом», но Мудрик сейчас склоняется к варианту с немецкой командой, которая близка к прямому выходу в группу Лиги чемпионов.