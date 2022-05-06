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  4. Источник: Мудрик склоняется к переходу в Байер
Украина. Премьер лига
06 мая 2022, 18:16 |
642
1

Источник: Мудрик склоняется к переходу в Байер

Игрок готов перебраться в Германию, решение за «Шахтером»

06 мая 2022, 18:16 |
642
1
Источник: Мудрик склоняется к переходу в Байер
shakhtar.com

По информации журналиста Игоря Цыганыка, полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик действительно имеет конкретное предложение от «Байера».

Сам игрок выразил готовность перебраться в немецкую команду, но теперь все зависит от того, согласен ли «Шахтер» с финансовым предложением «Байера».

Остается и вариант с «Брентфордом», но Мудрик сейчас склоняется к варианту с немецкой командой, которая близка к прямому выходу в группу Лиги чемпионов.

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Шахтер Донецк Байер Михаил Мудрик Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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