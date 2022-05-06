Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Тотттенхэм
Поединок состоится в субботу, 7 мая
В субботу, 7 мая, в рамках 36 тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм».
Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало матча в 21:45 по Киеву.
«Красные» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ и ведут борьбу за титул чемпионов Англии, «шпоры» – пятые, команда пытается занять место в топ-4.
Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В Украине в прямом эфире матч можно посмотреть на канале Setanta Sports Ukraine.
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