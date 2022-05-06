Игорь ЦЫГАНЫК: «Шевченко сейчас не думает о футболе и своих перспективах»
Тренер сейчас не планирует возвращаться к работе
Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что наставник Андрей Шевченко сейчас занят вопросами помощи Украине, а не возможным трудоустройством.
«Информация про Шевченко и «Пескару» - это бред. Он действительно ездил в Италию, его увидел какой-то журналист и началось».
«Я звонил Андрею Николаевичу, и футбольных мыслей у него нет. Не готов он говорить о футболе и своих перспективах. Занимается только помощью Украине, помощью нашим военным», - сказал Цыганык.
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