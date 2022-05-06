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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Шевченко сейчас не думает о футболе и своих перспективах»
Украина. Премьер лига
06 мая 2022, 19:15 |
328
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «Шевченко сейчас не думает о футболе и своих перспективах»

Тренер сейчас не планирует возвращаться к работе

06 мая 2022, 19:15 |
328
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «Шевченко сейчас не думает о футболе и своих перспективах»
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что наставник Андрей Шевченко сейчас занят вопросами помощи Украине, а не возможным трудоустройством.

«Информация про Шевченко и «Пескару» - это бред. Он действительно ездил в Италию, его увидел какой-то журналист и началось».

«Я звонил Андрею Николаевичу, и футбольных мыслей у него нет. Не готов он говорить о футболе и своих перспективах. Занимается только помощью Украине, помощью нашим военным», - сказал Цыганык.

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Источник Циганик LIVE
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