Андрей БЕДНЯКОВ: «Против россии дипломатия вообще не работает»

Болельщик «Шахтера», шоумен, телеведущий и известный блогер Андрей Бедняков признался, что надеялся на мирные переговоры между россией и Украиной.

«Упрекаю себя за то, что я не был таким с 2014 года, не так громко об этом кричал. Но мою позицию знали все, кто знает меня. Поверьте, с 2014 года все знали мою позицию. Как только забрали Крым, я выставлял пост у себя в Facebook, я написал стихотворение.

На тот момент я все еще надеялся, что мы сможем договориться, что это будет дипломатия. А сейчас понимаю, что там дипломатия вообще не работает. Каждый год я загадывал себе одно желание. Думал, что вот-вот сейчас все поймут, и мы договоримся. Сейчас я понимаю, что это невозможно, и об этом нужно говорить. Если ты лидер мнений – тебе нужно говорить свою позицию и громко кричать об этом», - сказал Бедняков.