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06 мая 2022, 17:15 | Обновлено 06 мая 2022, 18:43
366
0

Андрей БЕДНЯКОВ: «Против россии дипломатия вообще не работает»

Известный телеведущий считает, что россия понимает только силу

06 мая 2022, 17:15 | Обновлено 06 мая 2022, 18:43
366
0
Андрей БЕДНЯКОВ: «Против россии дипломатия вообще не работает»
Instagram. Андрей Бедняков

Болельщик «Шахтера», шоумен, телеведущий и известный блогер Андрей Бедняков признался, что надеялся на мирные переговоры между россией и Украиной.

«Упрекаю себя за то, что я не был таким с 2014 года, не так громко об этом кричал. Но мою позицию знали все, кто знает меня. Поверьте, с 2014 года все знали мою позицию. Как только забрали Крым, я выставлял пост у себя в Facebook, я написал стихотворение.

На тот момент я все еще надеялся, что мы сможем договориться, что это будет дипломатия. А сейчас понимаю, что там дипломатия вообще не работает. Каждый год я загадывал себе одно желание. Думал, что вот-вот сейчас все поймут, и мы договоримся. Сейчас я понимаю, что это невозможно, и об этом нужно говорить. Если ты лидер мнений – тебе нужно говорить свою позицию и громко кричать об этом», - сказал Бедняков.

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Источник Футбол 1/2/3
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