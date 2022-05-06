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  4. Андрей БЕДНЯКОВ: «Надо хорошенько дать по заднице предателям Украины»
Украина. Премьер лига
06 мая 2022, 14:39 | Обновлено 06 мая 2022, 14:40
297
0

Андрей БЕДНЯКОВ: «Надо хорошенько дать по заднице предателям Украины»

Шоумен рассказал, будет ли он праздновать победу

06 мая 2022, 14:39 | Обновлено 06 мая 2022, 14:40
297
0
Андрей БЕДНЯКОВ: «Надо хорошенько дать по заднице предателям Украины»
Instagram. Андрей Бедняков (слева)

Болельщик донецкого «Шахтера», шоумен, телеведущий и известный блогер Андрей Бедняков рассказал, что первым делом сделает после победы Украины в войне с россией.

«Фуууух! Это кончилось! Когда говорят, что мы будем праздновать – я не вижу себя человеком, который будет там прыгать, скакать и говорить: «Мы выиграли эту войну! Ура-ура!». По крайней мере, сейчас. Нет, я хочу выдохнуть и сказать: «Ну наконец-то».

А потом уже благодарить Вооруженные Силы Украины, обязательно благодарить. Тем политикам, кто делал все, чтобы Украина вновь стала той страной, какой она была. И благодарить, наверное, друг друга за то, что украинцы как никогда начали делать все вместе, сплоченно.

Дать по заднице тем, кто предал, тем, кто сбежал на другую сторону (россии). Просто дать хорошенько по заднице. И обнять своих родных наконец-то, и поехать в Мариуполь.

Я так хочу в Мариуполе. Вы даже не можете вообразить, как я хочу в Мариуполе. Я очень хочу уехать домой, и жду день, когда мы все поедем домой. Каждый в семью. Вы в Донецк, я в Мариуполе. Этого я жду», - сказал Бедняков.

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Источник Футбол 1/2/3
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