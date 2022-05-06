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  4. Манор СОЛОМОН: «В Шахтере не восприняли риск войны достаточно серьезно»
Украина. Премьер лига
06 мая 2022, 16:01 |
762
0

Манор СОЛОМОН: «В Шахтере не восприняли риск войны достаточно серьезно»

Легионер заявил, что изначально не мог поверить в происходящее

06 мая 2022, 16:01 |
762
0
Манор СОЛОМОН: «В Шахтере не восприняли риск войны достаточно серьезно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон рассказал о том, как столкнулся с началом войны россии против Украины.

«В декабре мы отправились на зимние каникулы и через месяц услышали, что может быть война. В «Шахтере» не восприняли это достаточно серьезно, поэтому мы были там когда это случилось и нас раньше не вывезли. Взрывы... Я сначала не поверил, что услышал. В Израиле я привык, что есть «железный купол» и защита, ты понимаешь, что делать. Я был один дома и не понимал, что происходит. Накануне у нас состоялась последняя тренировочная сессия перед возобновлением матчей чемпионата. Это сумасшествие», - сказал Соломон.

Также Соломон прокомментировал слухи, которые отправляют его в английский «Фулхэм».

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Манор Соломон Шахтер Донецк российско-украинская война
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Источник Sport5
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