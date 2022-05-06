Манор СОЛОМОН: «В Шахтере не восприняли риск войны достаточно серьезно»
Легионер заявил, что изначально не мог поверить в происходящее
Израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон рассказал о том, как столкнулся с началом войны россии против Украины.
«В декабре мы отправились на зимние каникулы и через месяц услышали, что может быть война. В «Шахтере» не восприняли это достаточно серьезно, поэтому мы были там когда это случилось и нас раньше не вывезли. Взрывы... Я сначала не поверил, что услышал. В Израиле я привык, что есть «железный купол» и защита, ты понимаешь, что делать. Я был один дома и не понимал, что происходит. Накануне у нас состоялась последняя тренировочная сессия перед возобновлением матчей чемпионата. Это сумасшествие», - сказал Соломон.
Также Соломон прокомментировал слухи, которые отправляют его в английский «Фулхэм».
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