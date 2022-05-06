Лига конференций06 мая 2022, 13:45 | Обновлено 06 мая 2022, 13:46
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ВИДЕО. Слова Моуриньо после выхода в финал Лиги конференций
Вчера «Рома» обыграла «Лестер» в полуфинале
06 мая 2022, 13:45 | Обновлено 06 мая 2022, 13:46
284
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Вчера «Рома» вышла в финал первого в истории розыгрыша Лиги конференций, обыграв «Лестер» 1:0. Вашему вниманию первые слова наставника «Ромы» Жозе Моуриньо после победы:
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