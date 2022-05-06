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  4. ВИДЕО. Слова Моуриньо после выхода в финал Лиги конференций
Лига конференций
06 мая 2022, 13:45 | Обновлено 06 мая 2022, 13:46
284
0

ВИДЕО. Слова Моуриньо после выхода в финал Лиги конференций

Вчера «Рома» обыграла «Лестер» в полуфинале

06 мая 2022, 13:45 | Обновлено 06 мая 2022, 13:46
284
0
ВИДЕО. Слова Моуриньо после выхода в финал Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Вчера «Рома» вышла в финал первого в истории розыгрыша Лиги конференций, обыграв «Лестер» 1:0. Вашему вниманию первые слова наставника «Ромы» Жозе Моуриньо после победы:

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Источник Sport.ua
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