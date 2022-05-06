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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Будем отдавать всех себя для победы сборной»
Чемпионат мира
06 мая 2022, 12:54 |
146
0

Александр КАРАВАЕВ: «Будем отдавать всех себя для победы сборной»

Защитник «Динамо» – о подготовке на плей-офф отбора на ЧМ-2022

06 мая 2022, 12:54 |
146
0
Александр КАРАВАЕВ: «Будем отдавать всех себя для победы сборной»
УАФ. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился впечатлениями от прибытия в лагерь сборной Украины:

«Приезд в сборную? Конечно, это и положительные эмоции и знаем, зачем все здесь собрались, какова цель. Каждый день на тренировках, а затем на играх отдавать всех себя нашей победе. Как наши воины защищают нашу страну, мы будем отдавать все силы на футбольном поле, это то, что мы можем делать как можно лучше».

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Александр Караваев сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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