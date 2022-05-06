Эксперт: «Гвардиола притворяется гением, но уже 11 лет не выигрывал ЛЧ»

Известный в прошлом футболист, экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети назвал Пепа Гвардиолу главным виновником вылета «Ман Сити» из Лиги чемпионов после поражения от «Реала» в полуфинале.

«Гвардиола был наэлектризован, он кричал на Мареза и Фодена. Его задача – давать игрокам сконцентрироваться на игре. Безумие, он был взбешен весь матч. Мы даже видели, что ассистенты иногда просто не отвечали на его слова. Он был очень воодушевлен, потому что на протяжении большей части игры его команда проходила дальше. Манчестер Сити ничего не выдумывал и контролировал ситуацию.

Я очень уважаю Гвардиолу и то, что он сделал. Но если он хочет слишком много внимания к себе и притворяться гением... Если он завтра покажет такой же результат с обычной командой, у которой нет бюджета в три миллиарда, то я скажу ему, что он лучший тренер мира. Сейчас это не так. Результат безжалостен. Он уже 11 лет не выигрывает Лигу чемпионов – с тех пор, как в его команде нет Лионеля Месси», – сказал Пети.