Лига чемпионов05 мая 2022, 10:31 |
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ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
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05 мая 2022, 10:31 |
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Вашему вниманию запись фрагмента послематчевой пресс-конференции главного тренера английского «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы после поражения от мадридского «Реала» (1:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
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