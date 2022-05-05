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  4. ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
Лига чемпионов
05 мая 2022, 10:31 |
897
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

05 мая 2022, 10:31 |
897
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Вашему вниманию запись фрагмента послематчевой пресс-конференции главного тренера английского «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы после поражения от мадридского «Реала» (1:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

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видео Пеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
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Источник Sport.ua
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