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Испания
06 мая 2022, 09:59 |
319
0

Реал заинтересован в услугах Лукаку

Бельгийский форвард может продолжить карьеру в Испании

06 мая 2022, 09:59 |
319
0
Реал заинтересован в услугах Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Реал» этим летом намерен усилить линию атаки. Как сообщает испанская пресса, «бланкос» заинтересовались в услугах нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку.

Сам бельгиец не раз заявлял о желании покинуть «Челси» летом. Также Лукаку хочет подписать «Барселона».

В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел за «Челси» 40 матчей во всех, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать Лукаку за 75 млн евро.

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Источник Cadena Cope
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