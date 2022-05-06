Реал заинтересован в услугах Лукаку

«Реал» этим летом намерен усилить линию атаки. Как сообщает испанская пресса, «бланкос» заинтересовались в услугах нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку.

Сам бельгиец не раз заявлял о желании покинуть «Челси» летом. Также Лукаку хочет подписать «Барселона».

В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел за «Челси» 40 матчей во всех, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать Лукаку за 75 млн евро.