Челси повесил ценник на Лукаку

«Челси» хочет летом избавиться от Ромелу Лукаку, который не может проявить себя в команде Томаса Тухеля. «Синие» готовы продать 28-летнего бельгийца за 75 миллионов евро.

Год назад «Челси» заплатил за Лукаку «Интеру» 115 миллионов евро. Именно миланский клуб является приоритетным вариантом Лукаку для продолжения карьеры. Также игроком интересуется «Барселона».

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 12 голов и 2 ассиста в 40 матчах за «Челси» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.