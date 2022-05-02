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Челси повесил ценник на Лукаку

Лондонский клуб готов продать форварда

  • 02.05.2022 22:06
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Челси повесил ценник на Лукаку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Челси» хочет летом избавиться от Ромелу Лукаку, который не может проявить себя в команде Томаса Тухеля. «Синие» готовы продать 28-летнего бельгийца за 75 миллионов евро.

Год назад «Челси» заплатил за Лукаку «Интеру» 115 миллионов евро. Именно миланский клуб является приоритетным вариантом Лукаку для продолжения карьеры. Также игроком интересуется «Барселона».

В нынешнем сезоне на счету Лукаку 12 голов и 2 ассиста в 40 матчах за «Челси» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник — Sky Sports

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