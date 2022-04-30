Барселона хочет арендовать Лукаку

«Барселона» продолжает поиски усиления на позицию центрфорварда. Трудности в работе по подписанию Роберта Левандовски и Эрлинга Холанда вынудили каталонцев обратить внимание на Ромелу Лукаку.

Руководство «Барселоны» в лице Йорди Кройффа и Матеу Алемани уже встречалось с агентом Лукаку Федерико Пасторелло. Из-за непростого финансового положения «Барселоны» клуб рассматривает только возможность аренды 28-летнего бельгийца.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Лукаку проявляет «Бавария». Сам игрок неоднократно высказывал желание вернуться в «Интер».