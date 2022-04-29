Бавария проявляет интерес к Лукаку

«Бавария» во время летнего трансферного окна может потерять Роберта Левандовски, и уже сейчас активно ищет замену звездному поляку.
Чемпионы Германии обратили свое внимание на форварда «Челси» Ромелу Лукаку, который недоволен своим положением в лондонском клубе. Сам 28-летний бельгиец неоднократно высказывал желание вернуться в «Интер».
В нынешнем сезоне на счету Лукаку 12голов и 2 ассиста в 40 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 85 миллионов евро.
Источник — Bayern & Germany
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