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  4. Айнтрахт в третий раз в истории вышел в финал еврокубка
Лига Европы
06 мая 2022, 08:47 |
602
0

Айнтрахт в третий раз в истории вышел в финал еврокубка

Немецкий клуб сразится за титул Лиги Европы

06 мая 2022, 08:47 |
602
0
Айнтрахт в третий раз в истории вышел в финал еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine

«Айнтрахт» обыграл «Вест Хэм» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 1:0 (1:1 первый матч). Немецкая команда вышла в финал турнира.

«Айнтрахт» вышел в финал еврокубка впервые с 1980 года, франкфуртцы в третий раз в истории вышли в финал европейского турнира. До этого команда играла в финале евротурнира в сезоне-1959/1960 и в сезоне-1979/1980.

В финале «Айнтрахт» сыграет с «Рейнджерс».

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Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Вест Хэм
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Источник Squawka
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