Айнтрахт в третий раз в истории вышел в финал еврокубка

«Айнтрахт» обыграл «Вест Хэм» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 1:0 (1:1 первый матч). Немецкая команда вышла в финал турнира.

«Айнтрахт» вышел в финал еврокубка впервые с 1980 года, франкфуртцы в третий раз в истории вышли в финал европейского турнира. До этого команда играла в финале евротурнира в сезоне-1959/1960 и в сезоне-1979/1980.

В финале «Айнтрахт» сыграет с «Рейнджерс».