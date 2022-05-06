Лига Европы06 мая 2022, 08:47 |
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Айнтрахт в третий раз в истории вышел в финал еврокубка
Немецкий клуб сразится за титул Лиги Европы
06 мая 2022, 08:47 |
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«Айнтрахт» обыграл «Вест Хэм» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 1:0 (1:1 первый матч). Немецкая команда вышла в финал турнира.
«Айнтрахт» вышел в финал еврокубка впервые с 1980 года, франкфуртцы в третий раз в истории вышли в финал европейского турнира. До этого команда играла в финале евротурнира в сезоне-1959/1960 и в сезоне-1979/1980.
В финале «Айнтрахт» сыграет с «Рейнджерс».
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