Доменико ТЕДЕСКО: «Сделали очень много подарков в важный момент сезона»

«РБ Лейпциг» уступил «Рейнджерс» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 1:3. Главный тренер немецкого клуба Доменико Тедеско прокомментировал этот результат.

«Атмосфера. Это была наэлектризованная атмосфера — лучшая, что я когда-либо видел на футбольном стадионе. Мы дарим слишком много подарков в важный момент сезона. Мы это уже видели в матче с «Унионом». Нам повезло выйти в полуфинал Кубка Германии, а затем в Бундеслиге. И в Бергамо тоже, хотя мы там сыграли очень хорошо. Сегодня во многих ситуациях 50 на 50 соперники были лучше нас», - сказал Тедеско.