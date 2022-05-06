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  4. Доменико ТЕДЕСКО: «Сделали очень много подарков в важный момент сезона»
Лига Европы
06 мая 2022, 08:15 |
341
1

Доменико ТЕДЕСКО: «Сделали очень много подарков в важный момент сезона»

Тренер «Лейпцига» высказался о вылете из Лиги Европы

06 мая 2022, 08:15 |
341
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Доменико ТЕДЕСКО: «Сделали очень много подарков в важный момент сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine

«РБ Лейпциг» уступил «Рейнджерс» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 1:3. Главный тренер немецкого клуба Доменико Тедеско прокомментировал этот результат. 

«Атмосфера. Это была наэлектризованная атмосфера — лучшая, что я когда-либо видел на футбольном стадионе. Мы дарим слишком много подарков в важный момент сезона. Мы это уже видели в матче с «Унионом». Нам повезло выйти в полуфинал Кубка Германии, а затем в Бундеслиге. И в Бергамо тоже, хотя мы там сыграли очень хорошо. Сегодня во многих ситуациях 50 на 50 соперники были лучше нас», - сказал Тедеско.

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Глазго Рейнджерс Лига Европы РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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Источник Kicker
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