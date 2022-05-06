Жозе МОУРИНЬО: «Передаю привет Анчелотти. Давай выиграем финалы вместе!»

«Рома» обыграла «Лестер» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций. Игра завершилась со счетом 1:0. Римляне победили в двухматчевом противостоянии (2:1) и вышли в финал турнира.

Главный тренер римской команды Жозе Моуриньо высказался о победе, а также обратился к наставнику «Реала» Карло Анчелотти, который вывел свой клуб в финал Лиги чемпионов.

«Это победа нашей семьи. Не только той ее части, что была на поле и на скамейке, а всего стадиона. Эмпатия, чувство принадлежности к семье – наше главное достижение.

Если позволите, я бы хотел передать послание своему другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти прим.). Давай выиграем финалы вместе!» – сказал Моуриньо.