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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Передаю привет Анчелотти. Давай выиграем финалы вместе!»
Лига конференций
06 мая 2022, 07:41 |
301
0

Жозе МОУРИНЬО: «Передаю привет Анчелотти. Давай выиграем финалы вместе!»

Наставник «Ромы» может стать победителем Лиги конференций

06 мая 2022, 07:41 |
301
0
Жозе МОУРИНЬО: «Передаю привет Анчелотти. Давай выиграем финалы вместе!»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» обыграла «Лестер» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций. Игра завершилась со счетом 1:0. Римляне победили в двухматчевом противостоянии (2:1) и вышли в финал турнира.

Главный тренер римской команды Жозе Моуриньо высказался о победе, а также обратился к наставнику «Реала» Карло Анчелотти, который вывел свой клуб в финал Лиги чемпионов.

«Это победа нашей семьи. Не только той ее части, что была на поле и на скамейке, а всего стадиона. Эмпатия, чувство принадлежности к семье – наше главное достижение.

Если позволите, я бы хотел передать послание своему другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти прим.). Давай выиграем финалы вместе!» – сказал Моуриньо.

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Рома Рим Жозе Моуриньо Лестер Лига конференций Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов
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Источник Sky Sport Italia
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