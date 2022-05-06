Рома впервые за 31 год вышла в финал еврокубкового турнира

«Рома» обыграла «Лестер» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций. Игра завершилась со счетом 1:0. Римляне победили в двухматчевом противостоянии (2:1) и вышли в финал турнира.

Как отмечает Squawka, «Рома» пробилась в финал еврокубков впервые с 1991 года. Тогда «Рома» добралась до заключительной встречи в Кубке УЕФА, где их соперником стал миланский «Интер», двухматчевое противостояние завершилась победой «нерадзурри».

В заключительной встрече Лиги конференций соперником «Ромы» станет нидерландский «Фейеноорд». Игра пройдет 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».