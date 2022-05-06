Салернитана – Венеция – 2:1 Гранатовые вне зоны вылета. Видео голов и обзор

В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии «Салернитана» обыграла «Венецию» (2:1).

Хозяева поля в последних 5 матчах набрали 13 очков (4 победы и 1 ничья), что позволило уйти из зоны вылета.

Голы у хозяев забивали Федерико Бонацолли и Симоне Верди, а у гостей отличился Тома Анри.

«Салернитана» вышла из зоны вылета и занимает 17-е место (29 очков), опережая «Кальяри» (28), «Дженоа» (25) и «Венецию» (22).

Серия А. 20-й тур

Салернитана – Венеция – 2:1

Голы: Бонаццоли, 7 (пенальти), Верди, 67 – Анри, 58.

Салернитана: Сепе (Белец, 64), Фасио, Дьембер, Маццокки, Эдерсон, Бохинен, Радованович, Кулибали (Кастанос, 62), Зортеа (Руджери, 74), Бонаццоли (Верди, 62), Джурич (Перотти, 84).

Венеция: Мяенпя, Свобода (Нсаме, 75), Кальдара, Чеккарони, Матею (Йонсен, 84), Ампаду, Хапс (Улльманн, 46), Араму, Перец (Бузио, 63), Анри, Окереке (Чрнигой, 63).

Предупреждения: Эдерсон, 54, Бохинен, 77 – Чеккарони, 5, Матею, 52, Свобода, 61, Бузио, 69, Ампаду, 89, Анри, 90+4.

Удаления: Ампаду, 89 (вторая желтая)

Судья: Мариани (Италия)