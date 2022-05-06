Салернитана – Венеция – 2:1 Гранатовые вне зоны вылета. Видео голов и обзор
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В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии «Салернитана» обыграла «Венецию» (2:1).
Хозяева поля в последних 5 матчах набрали 13 очков (4 победы и 1 ничья), что позволило уйти из зоны вылета.
Голы у хозяев забивали Федерико Бонацолли и Симоне Верди, а у гостей отличился Тома Анри.
«Салернитана» вышла из зоны вылета и занимает 17-е место (29 очков), опережая «Кальяри» (28), «Дженоа» (25) и «Венецию» (22).
Серия А. 20-й тур
Салернитана – Венеция – 2:1
Голы: Бонаццоли, 7 (пенальти), Верди, 67 – Анри, 58.
Салернитана: Сепе (Белец, 64), Фасио, Дьембер, Маццокки, Эдерсон, Бохинен, Радованович, Кулибали (Кастанос, 62), Зортеа (Руджери, 74), Бонаццоли (Верди, 62), Джурич (Перотти, 84).
Венеция: Мяенпя, Свобода (Нсаме, 75), Кальдара, Чеккарони, Матею (Йонсен, 84), Ампаду, Хапс (Улльманн, 46), Араму, Перец (Бузио, 63), Анри, Окереке (Чрнигой, 63).
Предупреждения: Эдерсон, 54, Бохинен, 77 – Чеккарони, 5, Матею, 52, Свобода, 61, Бузио, 69, Ампаду, 89, Анри, 90+4.
Удаления: Ампаду, 89 (вторая желтая)
Судья: Мариани (Италия)
События матча
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